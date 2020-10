De rechtbank in Zwolle heeft dinsdag een agent vrijgesproken van het in 2016 onrechtmatig aanhouden van een collega-agent op een politiebureau in Enschede. Ook het toegepaste geweld was niet disproportioneel en daarom is er geen sprake van mishandeling.

Het Openbaar Ministerie (OM) oordeelde destijds dat er wel sprake was van strafbare feiten, maar kwam op zitting terug op die conclusie en vroeg de rechtbank de betreffende rechercheur Herbert H. vrij te spreken.

Anis Raiss, die inmiddels niet meer werkzaam is bij de politie, was in mei 2016 in het gezelschap van zijn vader en broertje om namens laatstgenoemde aangifte te doen.

Op beelden van die dag is te zien dat er discussie ontstaat tussen Raiss en de vrouwen achter de balie die de aangifte moeten opnemen. Raiss laat weten zelf ook bij de politie werkzaam te zijn en verbaasd te zijn over de manier waarop hij wordt behandeld.

De situatie lijkt enigszins te zijn gekalmeerd als inspecteur H. uiteindelijk besluit tot de aanhouding van Raiss omdat hij zich niet kan legitimeren.

Geen bewijs voor etnisch profileren

Volgens Raiss heeft zijn arrestatie alles te maken met zijn Marokkaanse achtergrond, was er sprake van mishandeling en moet zijn vastzetten gezien worden als wederrechtelijke vrijheidsberoving.

H. werd, afgezien van de vermeende etnische profilering, in eerste instantie ook berispt door de politie, maar dit werd later weer ingetrokken. Hij spande op zijn beurt een zogenaamde artikel 12-procedure aan en stond dus terecht op eigen verzoek, omdat hij zijn naam wilde zuiveren.

De man zag in dat hij achteraf anders had kunnen handelen, maar van kwade opzet was volgens hem geen sprake. De rechtbank is tot hetzelfde oordeel gekomen.

Volgens het OM zijn er ook geen aanwijzingen gevonden dat er sprake is geweest van etnisch profileren. Dit was overigens niet ten laste gelegd.