Voor het eerst staan ook meisjes ingeschreven voor de militaire dienstplicht. Alle meisjes die in het jaar 2003 geboren zijn, krijgen daar deze week een brief van het ministerie van Defensie over.

Het betreft slechts een inschrijving: de opkomstplicht bestaat niet meer. Als het ooit zover zou komen dat meisjes een oproep krijgen om aan hun dienstplicht te voldoen, dan kunnen ze dus bezwaar maken.

Het gaat dit jaar om een groep van ongeveer 100.000 meisjes. Volgend jaar krijgen de meisjes (en jongens) die dan zeventien zijn, eenzelfde brief.

De opkomstplicht in Nederland is sinds 1997 opgeschort. In 2017 werd bekend dat toenmalig minister Jeanine Hennis-Plasschaert de wet wilde aanpassen, waardoor de militaire dienstplicht ook voor meisjes zou gaan gelden.

De Tweede Kamer wilde meer gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Hierom is uiteindelijk besloten om de dienstplicht ook voor meisjes te laten gelden. Momenteel is slechts 10 procent van alle militairen in Nederland vrouw.

Vakbond AFMP: 'Aanpak gaat niet werken'

Anne-Marie Snels, voorzitter van de Algemene Federatie van Militair en Burger Personeel (AFMP), zegt op NPO Radio 1 weinig vertrouwen te hebben in deze aanpak van het ministerie. "Ik denk niet dat dit gaat werken. Er zijn al vaker campagnes richting vrouwen gehouden en wat je ziet is dat het percentage vrouwen niet stijgt, maar al jarenlang stabiel is."

Volgens Snels zijn er twee redenen waarom het aantal vrouwen bij Defensie stabiel laag blijft. "Enerzijds is het voor vrouwen niet makkelijk je te handhaven in een mannencultuur bij Defensie", zegt ze. Ook zou Defensie volgens Snels geen marktconforme arbeidsvoorwaarden bieden. Hierdoor zouden jongeren een baan bij Defensie minder zien zitten.