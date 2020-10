In de Amsterdamse wijk Osdorp is een man in de nacht van maandag op dinsdag meerdere malen beschoten, meldt de politie op Twitter. Het slachtoffer is in kritiek toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

De schietpartij vond om 2.00 uur plaats op de Hoekenes, vlak bij de kruising met Osdorper Ban. Vermoedelijk twee verdachten zijn daarna te voet op de vlucht geslagen.

Eind september werd aan de Osdorper Ban ook al iemand neergeschoten. Ook werd er een explosief aangetroffen. Daarop sloot burgemeester Femke Halsema een slijterij en een nachtwinkel in de straat.

Het is nog niet duidelijk of er een verband tussen deze schietpartij en de eerdere geweldsincidenten is. De politie doet onderzoek en roept getuigen van de schietpartij op zich te melden.