Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen week.

Jongen (5) vindt gestolen ringstaartmaki terug

Een vijfjarige jongen heeft meegeholpen met het terugvinden van een uit een dierentuin in San Francisco gestolen ringstaartmaki. Het kind zag het dier lopen bij zijn school en vertelde dit aan de directeur, die zich in de eerste instantie afvroeg "of het kind niet gewoon een wasbeer had gezien".

De politie was erg blij met de tip, omdat ringstaartmaki's een bedreigde diersoort zijn. Het dier werd uiteindelijk na meerdere tips aangetroffen in een van de speeltoestellen bij de school en kon in goede gezondheid weer worden teruggebracht naar de dierentuin. De politie heeft inmiddels een man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij de diefstal.

Het kind heeft, samen met de rest van zijn gezin, een gratis lidmaatschap gekregen van de dierentuin. "Hij en de anderen die de politie hebben getipt hebben een leven gered."

Inbrekers waren deze zomer minder actief vanwege coronamaatregelen

Het aantal woninginbraken lag in juli en augustus lager dan een jaar eerder, bevestigt een woordvoerder van Interpolis maandag na berichtgeving van De Telegraaf. De gebruikelijke piek in deze maanden is waarschijnlijk door de coronacrisis uitgebleven, zegt de verzekeringsmaatschappij. Meer mensen bleven thuis en dat zou inbrekers afgeschrikt hebben.

Van januari tot en met de derde week van augustus registreerde de verzekeraar 18.089 gevallen, vergeleken met 22.678 over dezelfde periode vorig jaar.

Amerikaanse tiener wint prijs voor onderzoek behandeling COVID-19

De veertienjarige Anika Chebrolu heeft een prijs voor jonge wetenschappers gewonnen voor haar onderzoek naar een mogelijke behandeling van COVID-19. Het meisje heeft een molecuul ontdekt dat zich bindt aan het piek-eiwit van het coronavirus.

Chebrolu zegt tegen CNN blij te zijn met het winnen van de prijs, maar noemt het "een druppel op de gloeiende plaat". Ze hoopt dat ze binnenkort samen met onderzoekers kan werken aan een vervolg.

Nieuw-Zeeland krijgt inclusiefste parlement ooit

Het nieuwe parlement van Nieuw-Zeeland wordt het inclusiefste parlement ooit. De Labour-partij van premier Jacinda Ardern won zaterdag tijdens de verkiezingen 64 van de 120 zetels. Meer dan de helft van de kandidaten is vrouw.

Daarnaast komen er zestien Maori in het parlement, net als de eerste Afrikaanse kandidaat en een Sri Lankaanse kandidaat. Ook is zo'n 10 procent van het parlement openlijk homoseksueel, biseksueel of transgender.

Komende dagen mogelijk veel vallende sterren van Orioniden te zien

De komende tijd passeert de meteorenzwerm Orioniden de aarde en daardoor zijn er veel vallende sterren, melden weerbureaus.

Sterrenliefhebbers krijgen het spektakel niet bepaald op een presenteerblaadje aangeboden. Er is namelijk veel bewolking, wat het zien van de vallende sterren bemoeilijkt.

De Orioniden zijn stukjes ruimtesteen afkomstig van de komeet Halley. Ze heten Orioniden omdat ze uit het sterrenbeeld Orion lijken te komen. Met snelheden van ruim 200.000 kilometer per uur bewegen de Orioniden zeer snel.