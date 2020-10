Maandag is het bewolkt, maar het blijft wel droog. In de middag wordt het ongeveer 13 graden. Lokaal kan de temperatuur oplopen tot 14 graden.

Maandag zijn er overdag wolkenvelden, maar er is later op de dag ook ruimte voor de zon. Aanvankelijk kan het mistig zijn, maar dit lost in de loop van de ochtend op.

In het noordwesten is er kans op een lichte bui. In de rest van het land blijft het droog.

Het wordt maximaal 14 graden en er staat een overwegend matige wind. De wind komt aan het begin van de dag vanuit het zuidwesten, maar draait in de loop van de dag naar het zuiden tot zuidoosten.

Na maandag wordt het wisselvallig. De maximumtemperatuur ligt boven normaal met vooral op woensdag warmere temperaturen.

