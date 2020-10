Nederlands plasticafval dat verbrand of gestort wordt, bijvoorbeeld in het buitenland, telt vaak als gerecycled mee in de statistieken. In Nederland wordt alleen het gesorteerde afval net voor de recycling gemeten, maar niet wat er daadwerkelijk is gerecycled. Dat melden NRC en het journalistencollectief Lighthouse Reports zondag op basis van eigen onderzoek.

Er is volgens de krant een gebrekkige registratie als het aankomt op het Nederlandse plasticafval. Ook ontneemt de internationale handel in het afval het zicht op wat er gebeurt met het plastic.

Zo ligt het gewicht van de gesorteerde balen plastic vaak vele malen hoger, doordat er nog vocht en vuil in zitten. Ook wordt in Nederland plasticafval naar het buitenland geëxporteerd om daar te worden verwerkt. De cijfers worden vervolgens alleen niet gecorrigeerd als blijkt dat niet alles daar gerecycled is, bijvoorbeeld als een deel wordt verbrand.

Plasticafval dat naar landen buiten de Europese Unie gaat, staat in Nederland altijd als gerecycled geregistreerd vanwege regelgeving. NRC publiceerde vrijdag echter nog hoe Nederlands plasticafval in Turkije blijkt te zijn gedumpt.

'52 procent van Nederlands afval gerecycled'

Het Afvalfonds dat alle recycling registreert, stelt volgens de krant dat 52 procent van het Nederlandse huishoudelijk en bedrijfsafval uiteindelijk wordt gerecycled. Dat percentage moet volgens recent Wagenings onderzoek eigenlijk een kwart lager te liggen.

Er komt volgend jaar nieuwe regelgeving om beter zicht te houden op de recyclingindustrie. Vanaf dan mag plasticafval niet meer worden gewogen voor de recycling, maar enkel nadat het plastic is gefilterd en gewassen. Mogelijk zakt het percentage van het Afvalfonds dan naar zo'n 40 procent, stelt NRC.