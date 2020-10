Koning Willem-Alexander droeg zaterdag bij terugkomst op paleis Huis ten Bosch geen mondkapje in de auto. Dat is tegen het advies van de Rijksoverheid, omdat er ook mensen in de auto zaten die niet tot zijn huishouden behoren. De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) zei in een reactie aan NU.nl dat de koning het mondmasker wel de hele reis ophad, inclusief de autorit, maar dat hij dit bij thuiskomst een kort moment afzette.

De Rijksoverheid raadt het dragen van een niet-medisch mondkapje aan als in een auto wordt gereden met mensen die niet tot hetzelfde huishouden horen. Op beelden van fotografen nabij paleis Huis ten Bosch is te zien dat er naast de chauffeur nog ten minste één persoon in de auto zit. Deze man draagt wel een mondkapje, net als prinses Alexia en koningin Máxima.

Dat de koning geen mondkapje droeg, lijkt (zelfs als dat maar voor korte tijd was) haaks te staan op zijn besluit wel terug te keren uit Griekenland. Dat hoefde strikt genomen namelijk niet, omdat voor zijn bestemming Peloponnesos een geel reisadvies geldt. Toch kreeg hij daar kritiek op: hij zou vanwege zijn voorbeeldfunctie extra voorzichtig moeten handelen.

Andere inzittenden droegen wel een mondkapje op het moment van thuiskomst. (Foto: ANP)

'Niet handig wat de koning daar deed'

Volgens royaltydeskundige Rick Evers is de foto van de koning zonder mondkapje geen handige actie. "Ik vind het een heel raar signaal, onbegrijpelijk. Besluit dan als het hele gezin om geen mondkapje te dragen, maar nu droegen Máxima en Alexia er wel eentje." Of Amalia en Ariane ook een mondmasker droegen, is niet te zien.

De koning had kunnen verwachten dat er fotografen stonden te wachten bij paleis Huis ten Bosch, zegt Evers. "Wat achter het afzetten van het mondkapje zat, blijft natuurlijk gissen. Misschien wilde hij juist dat hij zichtbaar was voor de pers. Maar misschien is mijn antwoord ook gewoon een excuus."

Volgens Evers zal deze actie geen blijvende gevolgen hebben voor de koning, maar richt het wel imagoschade aan. Ook geeft de foto volgens Evers nieuwe munitie aan mensen die kritisch zijn op de coronamaatregelen. "Die zullen trots zijn op de koning en zullen zeggen dat de koning zich dus óók niet de les laat lezen door het regeringsbeleid en het Outbreak Management Team."

Want, zo stelt Evers, ondanks de ministeriële verantwoordelijkheid van premier Mark Rutte kijkt het publiek toch naar de koning. "Rutte is degene die moet boeten in de Kamer en niet de koning, maar het publiek kijkt toch naar de acties van Willem-Alexander."

Ophef over vakantie koning

Door de ophef over de vakantie van de Oranjes keerden zij na een dag alweer huiswaarts. Premier Rutte was echter op de hoogte van de vakantieplannen. Hij liet zondag in een verklaring weten een "inschattingsfout" te hebben gemaakt en bood zijn excuses aan.

"Ik heb te laat beseft dat de voorgenomen vakantie, die paste binnen de voorschriften, niet langer te rijmen was met de oplopende besmettingen en de aangescherpte maatregelen", aldus Rutte. "Dit had mij eerder aanleiding moeten geven tot heroverweging van de voorgenomen vakantie."

Rutte stond zondag de pers te woord over de ophef rondom de koning (foto: ANP).