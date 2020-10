De politie is een onderzoek gestart naar een mogelijk misdrijf, nadat er zaterdag een man onder een steiger werd gevonden langs de Oesterdam in de gemeente Tholen (Zeeland). Dat meldt de politie zondag.

Het lichaam van de man werd zaterdag rond 9.00 uur gevonden door een voorbijganger, die de politie inschakelde.

Ter plaatse is onderzoek gedaan, waarbij ook de politiehelikopter is ingezet. Inmiddels is het Team Grootschalig Opsporing (TGO) op de zaak gezet.

De technische recherche heeft al uitgebreid onderzoek gedaan en meerdere getuigen zijn gehoord. De politie roept meer getuigen op zich te melden.