Het blijft de aankomende week wisselvallig weer, met regen, zon en wolkenvelden. Wel stijgen de temperaturen iets, naar een gemiddelde temperatuur van 15 graden.

Maandag blijft het grotendeels bewolkt met vooral in het noordwesten van het land kans op een bui. Dinsdag staat er een harde zuidenwind, die 's ochtends regen en wolkenvelden over het land blaast. Later op de dinsdag wordt het droog en rond de 15 graden.

Woensdag en donderdag kan de zon zo nu en dan tevoorschijn komen, maar blijft het hard waaien en kan er hier en daar een bui vallen.

In de aanloop naar het weekend dalen de temperaturen weer iets. Vrijdag wordt het niet warmer dan 13 graden. De zon komt regelmatige tevoorschijn maar verspreid over de dag kan er ook een flinke regenbui vallen.

Ook in het weekend worden temperaturen van rond de 13 graden verwacht, met bewolking en regen.

