Na brand en vernielingen op vrijdagavond is de nacht van zaterdag op zondag in de Haagse wijk Duindorp rustig verlopen, zo meldt een woordvoerder van de politie Den Haag zondag aan NU.nl.

Er reed zaterdagavond veel politie in busjes en te paard door de wijk vanwege de onrust de avond daarvoor. Ook moesten automobilisten, fietsers en voetgangers hun identiteitskaart laten zien aan de politie bij verschillende ingangen van Duindorp.

Er werd vrijdagavond overlast veroorzaakt door groepen jongeren, die onder meer een scooter en vuilcontainer in de brand staken. Ook vernielden ze een bushokje en werd er vuurwerk afgestoken.

Ook woensdag en donderdag werd er in Duindorp brand gesticht en vernielingen aangericht door een groep jongeren.

Het is niet duidelijk om hoeveel jongeren het gaat. In de nacht van zaterdag op zondag is één persoon aangehouden voor het beledigen van een agent. Voor de vernielingen is tot dusver niemand opgepakt, maar aanhoudingen worden niet uitgesloten door de politie.