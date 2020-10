Premier Mark Rutte heeft zondag gereageerd op de omstreden reis naar Griekenland van koning Willem-Alexander en zijn gezin. Rutte was op de hoogte van die reis, maar zegt te laat beseft te hebben dat de vakantie "niet te rijmen" was met de "oplopende besmettingen en aangescherpte maatregelen", schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

"Dat was fout", zegt Rutte. "Verschrikkelijk vervelend. En ernstig ook, omdat het laatste dat je wil is dat er onduidelijkheid in Nederland is over het belang om regels na te leven."

Het koninklijke gezin besloot de reis vrijdag na enkele uren af te breken vanwege de ophef die was ontstaan rondom de reis.

In de Tweede Kamer kwam er veel kritiek op de premier, omdat de verantwoordelijkheid voor de koning bij Rutte ligt. De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) liet na het afbreken van de reis weten dat Rutte op de hoogte was van de vakantie.

Wanneer de koning buitenlandse reizen maakt die geen onderdeel zijn van zijn publieke functie, is dat een privéaangelegenheid, schrijft Rutte. Maar volgens de wet moet hierbij wel het openbaar belang bij in acht genomen worden, aldus de premier.

De reis kwam aan het licht nadat een vliegtuigspotter vrijdagmiddag tweette dat het regeringsvliegtuig buiten de hangar stond.

Premier neemt 'volledige verantwoordelijkheid'

De verantwoordelijkheid om de reis wel of niet privé te houden ligt bij de premier, erkent Rutte. Hij zegt hierover nu een "verkeerde inschatting" gemaakt te hebben, "zeker na de persconferentie" van afgelopen dinsdag.

Bij die persconferentie werden ingrijpende maatregelen aangekondigd, waaronder verdere beperking van groepsgrootte, sluiting van alle horeca en opschorten van evenementen.

"Dit had mij eerder aanleiding moeten geven tot heroverweging van de voorgenomen vakantie. Voor het voorgaande draag ik de volledige ministeriële verantwoordelijkheid", schrijft Rutte in de brief.

De Jonge niet geïnformeerd

Rutte verheldert in de brief ook waarom minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei niet te weten of de koning op vakantie was toen journalisten hem er vrijdag vragen over stelden op een persconferentie. Die dag verving De Jonge de premier als voorzitter van de ministerraad. Rutte was in Brussel voor een EU-top.

Rutte had De Jonge niet over de reis geïnformeerd "conform de bij dit onderwerp gebruikelijke werkwijze", zegt hij nu. Bij de persconferentie hield De Jonge wel rekening met eventuele vragen over het onderwerp, erkent Rutte. Op dat moment gingen er al geruchten over de vakantie op Twitter en in de media.

De Jonge heeft naar aanleiding van de geruchten navraag gedaan, maar kon niet helder krijgen of de koning "nu op vakantie ging of niet", verklaart Rutte. Het is niet duidelijk of hij Rutte zelf ook gevraagd heeft naar de vakantie.