Zondag trekken enkele lichte regenbuien van noord naar zuid, maar het blijft overwegend droog. In het midden en oosten van het land komen lokaal mistbanken voor waarin het zicht minder dan 200 meter is. Het KNMI heeft daarom code geel afgekondigd. Het wordt ongeveer 12 graden en er staat een zwakke tot matige wind.

In het midden en oosten van het land komt aan het begin van de dag mist voor. Het KNMI heeft voor de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel code geel afgekondigd, omdat het zicht minder dan 200 meter is. De dichte mistbanken zullen in de loop van de ochtend geleidelijk oplossen.

In het noorden kan in de ochtend soms regen vallen. De rest van de dag is het half tot zwaar bewolkt. Lokaal kan een enkele bui vallen.

In de middag is het ongeveer 12 graden en er staat een zwakke tot matige westenwind. Aan zee komt de wind uit het westen tot noordwesten.

Ook na het weekend blijft het aanvankelijk droog met temperaturen rond of iets boven normaal. Vanaf dinsdag vallen er geregeld buien. Woensdag en donderdag lopen de temperaturen op tot ruim boven normaal.

