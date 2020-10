Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun dochters zijn weer in het land. Ze kwamen zaterdag even na 20.00 uur met een lijnvlucht van KLM aan op Schiphol. Kort na hun aankomst werd op paleis Huis ten Bosch in Den Haag de koninklijke standaard (vlag) gehesen, ten teken dat de koning weer in Nederland is.

Vrijdag liet Willem-Alexander via de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) weten dat hij zijn vakantie naar Griekenland zou afbreken, nadat ophef was ontstaan over deze reis. In de middag bleek dat het koninklijk gezin met het regeringsvliegtuig richting het buitenverblijf in Griekenland was vertrokken.

De RVD wilde geen uitspraken doen over de vakantie van de koning omdat het om een privéaangelegenheid gaat. Wel zei de dienst desgevraagd dat de koning zich aan de coronamaatregelen en de geldende reisadviezen houdt.

De vakantie van de koning viel echter niet goed in de Tweede Kamer. Van links tot rechts werd het onverstandig genoemd dat de koning vakantie ging vieren in Griekenland, terwijl de bevolking wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te blijven in verband met het indammen van de corona-uitbraak. Ook op sociale media was de kritiek niet mals.

52 De Jonge over vakantie koning: 'Dat is mij niet bekend'

'Reacties zijn heftig, die raken ons'

"We zien de reacties van mensen op berichten in de media. En die zijn heftig, en die raken ons", zei Willem-Alexander. "We willen er geen enkele twijfel over laten bestaan: om het COVID-19-virus eronder te krijgen is het noodzakelijk dat de richtlijnen worden nagevolgd. De discussie naar aanleiding van onze vakantie draagt daar niet aan bij."

Premier Mark Rutte was op de hoogte van de vakantieplannen van koning Willem-Alexander, zo meldde vrijdagavond een woordvoerder van de RVD. Verschillende fracties willen opheldering van hem.

Griekse vakantie van koning al eerder in opspraak

Het is niet de eerste keer dat een vakantie van Willem-Alexander en Máxima in opspraak komt. Eerder dit jaar gingen ze tijdens hun vakantie in Griekenland op de foto met een restauranteigenaar. Hierbij hield het koningspaar geen 1,5 meter afstand.

Het koningspaar was op dat moment op vakantie op het Griekse eiland Milos. Voor dat eiland geldt inmiddels een oranje reisadvies. De huidige vakantie van de koning zou gaan naar het Griekse schiereiland Peloponnesos. Daar geldt momenteel een geel reisadvies.