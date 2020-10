De komende tijd passeert de meteorenzwerm Orioniden de aarde en daardoor zijn er dit weekend en volgende week veel vallende sterren, melden weerbureaus. Hoe zichtbaar die zijn, zal echter afhangen van het weer.

Sterrenliefhebbers krijgen het spektakel niet bepaald op een presenteerblaadje aangeboden. De meeste sterren vallen in de loop van volgende week, maar dan is er ook de meeste bewolking.

"Als vallende sterren kijken je hobby is, zou ik het toch de komende nachten proberen", aldus meteoroloog Leon Saris van Weerplaza.

"In de nacht van zaterdag op zondag maakt het zuiden van het land nog wel kans op een heldere hemel. In de nacht naar maandag zijn het gaten in de bewolking die het moeten doen. De nachten daarop is er aanzienlijk meer bewolking."

'Kijk naar de zuidelijke hemel'

De meeste vallende sterren zijn rond het sterrenbeeld Orion te zien, vandaar de naam", aldus Saris. "Deze bevindt zich aan de zuidelijke hemel. Dus wil je de vallende sterren goed zien, houd je blik dan op het zuiden gericht."

De meteoroloog waarschuwt wel voor de nachtelijke kou en mogelijke bewolking die roet in het eten kunnen gooien. "Het wordt wel vrij koud voor sterrenkijken, de temperatuur ligt tegen het eind van de nacht landinwaarts op zo'n 4 graden. Een dikke trui en een beetje geluk met de opklaringen heb je dus wel nodig."

De Orioniden zijn stukjes ruimtesteen afkomstig van de komeet Halley. Ze heten Orioniden omdat ze uit het sterrenbeeld Orion lijken te komen. Met snelheden van ruim 200.000 kilometer per uur bewegen de Orioniden zeer snel.