Het Openbaar Ministerie onderzoekt een twee jaar oude tip die Jos B., de verdachte in de zaak-Nicky Verstappen, aan een verkrachtingszaak uit 1990 linkt. Het slachtoffer zegt veel overeenkomsten te zien tussen zedenmisdrijven van B. in 1984 en 1985 en zijn eigen verkrachting.

De dader in de verkrachtingszaak van de tipgever werd nooit gepakt. Het slachtoffer zegt in gesprek met de misdaadsite Femke Fataal misbruikt te zijn vlak nabij de plek waar B. ontucht pleegde met minderjarige jongens. De verkrachting vond acht jaar vóór de vermissing van Nicky Verstappen plaats.

De tipgever zegt dat hij destijds een duidelijk signalement van de dader had opgegeven. De vraag is echter of het OM de oude aangifte nog kan vinden. "Het document staat niet in de huidige politiesystemen", vertelt een woordvoerder. "We moeten hem echt terugvinden in de oude papieren."

Daarnaast moet nog vastgesteld worden of B. überhaupt iets te maken heeft met het zedenmisdrijf, benadrukt de woordvoerder. "Destijds waren in deze zaak ook ontzettend veel tips binnengekomen."

Als B. wél betrokken blijkt bij het zedenmisdrijf, kunnen bevindingen worden meegenomen in het lopende Nicky Verstappen-proces. B. wordt verdacht van het ontvoeren, misbruiken en doden van de elfjarige jongen, die in 1998 verdween op de Brunssummerheide in Limburg en dood werd aangetroffen.