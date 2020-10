Zaterdag is het rustig herfstweer met regelmatig wat zon. Het wordt ongeveer 12 graden, net als de afgelopen dagen. Vooral in het noorden en westen van het land is er kans op een bui.

In het zuiden kan aan het begin van de dag nog een mistbank voorkomen. De rest van de dag is het half tot zwaar bewolkt. Er trekken enkele lichte buien over met name het noordwesten.

In de middag is het ongeveer 12 graden en er staat een zwakke tot matige wind die overwegend uit het westen komt.

Zondag kan in het hele land een bui vallen. Toch blijft het overwegend droog. Het wordt opnieuw ongeveer 12 graden en er staat een matige westenwind. Vanaf dinsdag volgen perioden met regen en hogere temperaturen.

