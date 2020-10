Koning Willem-Alexander gaat zijn vakantie in Griekenland afbreken. Dat meldt de koning vrijdag via de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). "We zien de reacties van mensen op berichten in de media. En die zijn heftig, en die raken ons", aldus Willem-Alexander.

"We willen er geen enkele twijfel over laten bestaan: om het COVID-19-virus eronder te krijgen is het noodzakelijk dat de richtlijnen worden nagevolgd. De discussie naar aanleiding van onze vakantie draagt daar niet aan bij", vervolgt de koning zijn verklaring.

Kort daarvoor werd bekend dat de koning met zijn gezin naar zijn villa op het Griekse schiereiland Peloponnesos was vertrokken voor een vakantie. Daar geldt momenteel een geel reisadvies. Hij vertrok met het regeringstoestel, een Boeing 737, vanaf Schiphol.

De RVD wilde geen uitspraken doen omdat het om een privéaangelegenheid gaat. Wel zei de dienst desgevraagd dat de koning zich aan de coronamaatregelen en de geldende reisadviezen houdt.

Het regeringstoestel, dat alweer leeg was vertrokken vanaf de luchthaven van Athene, landde kort na 21.00 uur op Schiphol. Mogelijk vertrekt het later op de vrijdag nog om de koning en zijn gezin weer op te halen.

Vrijdagmiddag zei vicepremier De Jonge nog niet op de hoogte te zijn geweest van de vakantie van de Oranjes. De Jonge vervangt tijdelijk premier Mark Rutte, die momenteel bij tweedaagse top is in Brussel.

Politici reageerden verbaasd op vakantie

In de Tweede Kamer werd met ergernis gereageerd op de vakantie van de koning. Onder meer GroenLinks wilde opheldering van de regering.

Ook regeringspartij D66 reageerde verrast. "Juist gezien de voorbeeldfunctie die het staatshoofd heeft, had hij gehoor moeten geven aan de oproep van het kabinet om zoveel mogelijk in je eigen omgeving te blijven", zegt Kamerlid Joost Sneller van D66.

Het kabinet maakte eerder deze week extra maatregelen bekend om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook raadde premier Mark Rutte Nederlanders af om tijdens de herfstvakantie af te reizen naar gebieden waar een oranje reisadvies geldt. Voor de bestemming van de koning geldt een geel reisadvies.

Al eerder ophef over Griekse vakantie van de koning

Willem-Alexander en Máxima kwamen eerder dit jaar al in opspraak, omdat ze tijdens hun vakantie in Griekenland geen 1,5 meter afstand hielden van een restauranteigenaar met wie ze op de foto gingen.

Het koningspaar was op dat moment op vakantie op het Griekse eiland Milos. Voor dat eiland geldt inmiddels een oranje reisadvies.

Correctie: In een eerdere versie van dit bericht stond even dat het besluit de vakantie af te breken in samenspraak met Hugo de Jonge was genomen. Dit lijkt echter onjuiste informatie en is daarom meteen verwijderd.