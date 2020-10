Met veel bewolking en meerdere regenbuien staat een herfstig weekend voor de deur. De temperatuur komt niet boven de 13 graden uit.

Meteorologen van Weerplaza waarschuwen dat vrijdagavond lokaal rekening moet worden gehouden met dichte mistbanken. Daarnaast koelt het in korte tijd af naar zo'n 2 graden en kan lokaal vorst aan de grond ontstaan.

Op zaterdag wisselen zonnige en bewolkte periodes elkaar af, maar blijft het een groot deel van de dag droog. In het noordwesten van het land kan het in de ochtend wat miezeren, terwijl in andere regio's wederom mistbanken kunnen ontstaan.

In de nacht van zaterdag op zondag drijven vanuit zee wolken met motregen Nederland binnen, die zich vanuit het noorden langzaamaan over het land verspreiden. Het wordt een grijze zondag en met een maximumtemperatuur van 13 graden is het opnieuw wat koeler dan gebruikelijk.