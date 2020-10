De 25-jarige verdachte van het doodsteken van de 18-jarige Rik van de Rakt in Oss is door deskundigen volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard, laat het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag weten. Tijdens de pro-formazitting in de rechtbank van Den Bosch adviseerden de deskundigen tbs met dwangverpleging voor de statushouder.

Uit de eerste onderzoeksbevindingen is daarnaast gebleken dat de bloedspatten op de rugzak van het achttienjarige slachtoffer van de verdachte zijn.

Van de Rakt werd op 19 april doodgestoken terwijl hij onderweg was naar zijn werk in een zorginstelling. Hij werd rond 7.45 uur zwaargewond naast zijn fiets op straat gevonden en overleed kort daarna aan zijn verwondingen.

De verdachte werd even later in verwarde toestand aangetroffen bij het station in Oss. Hij werd op het perron gevonden op zijn fiets, waarop bloeddruppels zaten. Op zijn bagagedrager had hij een mes. Vooralsnog lijkt het erop dat Van de Rakt een willekeurig slachtoffer was.

Verdachte was een bekende van de politie

De statushouder, een 25-jarige man uit Heesch met een verblijfsvergunning voor vijf jaar, was een bekende van de politie: hij is in het verleden betrokken geweest bij een mishandeling en heeft zich eerder verzet bij een aanhouding.

De man zou eerder verward gedrag hebben vertoond. De gemeente Bernheze heeft echter niet voldoende informatie gehad om een goede inschatting te maken voor de benodigde hulpverlening en huisvesting van de verdachte, concludeerde de gemeente in juli uit eigen onderzoek. Instanties zouden veel fouten hebben gemaakt en langs elkaar heen hebben gewerkt, waardoor informatie niet goed werd gedeeld.

De inhoudelijke behandeling vindt plaats op 8 januari. Dan worden onder meer de psychologische rapporten en onderzoeksbevindingen gepresenteerd. Ook zal het OM dan de eis bekendmaken.