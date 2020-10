Acht verdachten van grootschalige cocaïnesmokkel die begin oktober in Spanje en Nederland zijn aangehouden, maakten volgens de Spaanse politie en Europol gebruik van een zelfontwikkelde versleutelde communicatiedienst.

Alle aangehouden mannen hebben de Nederlandse nationaliteit. Een van hen wordt gezien als de leider van de criminele organisatie.

Vijf van de verdachten zijn aangehouden in Spanje en drie in Nederland. De Spaanse politie laat weten dat een aantal van hen eerder is veroordeeld voor moord, wapenhandel en afpersingen.

Enkele verdachten hebben een militaire achtergrond en zijn uitgezonden op oorlogsmissies. Volgen de Spaanse politie was het de taak van deze verdachten om via countersurveillance ervoor te zorgen dat ze niet werden afgeluisterd of in de gaten werden gehouden tijdens onderlinge ontmoetingen.

Ook Nederlandse politie deed mee aan onderzoek

Organisatie had eigen communicatiesysteem

Ook zou er gebruik zijn gemaakt van zelfontwikkelde apps, waarmee onderling versleuteld kon geworden gecommuniceerd, maar ook met drugskartels in Zuid-Amerika. Op deze manier zou zeker 6.000 kilo cocaïne via havens in Spanje naar Europa zijn gesmokkeld.

Naast de drugs zijn ook juwelen, 40.000 euro, twintig telefoons en documenten in beslag genomen.