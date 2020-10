Jos B. heeft er veel spijt van dat hij pas recent heeft gemeld Nicky Verstappen te hebben aangetroffen toen de jongen al dood was. "Maar ondanks alles wat er sindsdien is gebeurd, heb ik geen spijt dat ik in actie ben gekomen en zijn lichaamsfuncties heb gecontroleerd", zei hij vrijdag bij de laatste zitting in de zaak tegen hem.

Bij vlagen brak de verdachte in de zaak die draait om het misbruiken en doden van de elfjarige Nicky. "In 1985 had ik wel de moed om me te melden", zo zegt B., die destijds bekende dat hij drie jongens tussen hun benen had aangeraakt.

In zijn laatste woord herhaalde de verdachte dat hij Nicky's lichaam op de heide zag liggen en snel ging controleren of hij nog ademhaalde. "Heeft hij pijn gehad? Heeft hij naar ons geroepen? Die vragen heeft zijn moeder, maar ik heb de antwoorden niet."

Volgens de verdachte was het afleggen van zijn verklaring een opluchting voor hem. "U beslist hoe mijn leven er verder uit gaat zien. Ik hoop op een wijs besluit", zei B. huilend.

OM hekelde 'tendentieuze uitspraken' advocaat

Het Openbaar Ministerie (OM) hekelde in het repliek - waarin justitie reageert op het pleidooi van B.'s advocaat Gerald Roethof - enkele "tendentieuze uitspraken" van de advocaat. Zo zou zijn cliënt B. niet extreem lang zijn verhoord, maar slechts zeventien uur verspreid over tien dagen.

Roethof haalde tijdens zijn pleidooi aan dat agenten tijdens een van de verhoren een pop hadden meegenomen die op Nicky zou lijken. "Dit was alleen maar om B. te tonen hoe de kleding van Nicky zat toen we hem vonden", legden de officieren van justitie uit.

Roethof wijst op onzekerheden

Nicky verdween in 1998 tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide. Zijn lichaam werd ruim een dag later teruggevonden. In 2018 kwam B. naar voren na grootschalig DNA-onderzoek. Zijn sporen zitten op meer dan twintig plekken op de onderbroek van het kind.

Volgens B. heeft hij Nicky gevonden toen de jongen al was overleden en heeft hij geprobeerd zijn kleding wat te fatsoeneren. Roethof heeft tijdens zijn pleidooi gewezen op de onzekerheden in de zaak. Zo is de doodsoorzaak van Nicky niet met zekerheid vastgesteld en is misbruik ook niet zeker. Het OM zegt hierover dat natuurlijke doodsoorzaken zijn uitgesloten en dat niet alle vormen van misbruik letsel achterlaten.

Het OM heeft vijftien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. De rechtbank doet op vrijdag 20 november uitspraak in de zaak.