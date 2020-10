De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond onderzoekt of het legaal is dat een Rotterdams restaurant gasten ontvangt door hen zich in te laten schrijven bij het hotel dat zich boven de gelegenheid bevindt. Dat bevestigt de veiligheidsregio donderdag na berichtgeving door het AD.

Sinds woensdag 22.00 uur zijn alle horeca gesloten, maar mogen hotels nog wel gasten ontvangen en bedienen. Het AD schrijft dat een sterrenrestaurant in Rotterdam nog open is en mensen ontvangt, als zij zich als hotelgast aanmelden bij het aangelegen hotel voor een kleine meerprijs.

De lobby van het hotel heeft een deur naar dit restaurant toe en voor 10 euro extra kan een restaurantbezoeker zich als gast laten inschrijven, zodat deze alsnog aan kan schuiven voor een maaltijd.

Tijdens de persconferentie van dinsdag benadrukte premier Mark Rutte nog: "Wees niet die eigenwijze persoon die de randjes van de regels opzoekt". Naar aanleiding van de actie van het Rotterdamse restaurant zegt de veiligheidsregio zich bij deze uitspraak aan te sluiten. Zij kijken nu of deze hotelconstructie mag.

De restauranteigenaar zegt tegen de krant dat hij niet iets doet wat niet mag, omdat hotelgasten gewoon van een restaurant gebruik mogen maken dat een entree via de lobby heeft. In het restaurant zijn maximaal dertig personen toegestaan, wordt er 1,5 meter afstand gehouden en wordt na 20.00 uur geen alcohol geschonken, conform de maatregelen.