Een middelbare school in Bilthoven heeft alle dertienhonderd leerlingen naar huis gestuurd nadat donderdag zeker acht van hen positief testten, zegt rector van De Werkplaats tegen RTV Utrecht.

Hoeveel leerlingen er in totaal positief zijn getest, kon rector Jeroen Croes nog niet zeggen tegen de lokale omroep. Maar de acht nieuwe gevallen geven wel een "beeld van hoe hard het gaat", aldus Croes tegen de lokale omroep.

Inmiddels zijn alle dertienhonderd leerlingen thuis. De lessen worden vrijdag nog een dag online gegeven, waarna de herfstvakantie begint. De middelbare school hoopt dat de kinderen daarna weer fysiek aanwezig kunnen zijn, schrijft RTV Utrecht.

Een woordvoerder van de VO-raad zegt tegen NU.nl dat het naar huis sturen van kinderen tot nu toe incidenteel gebeurt. Volgens hem is er nog geen sprake van een trend of een golf.

Donderdag stuurde het St. Bonifatiuscollege in Utrecht ook al de klassen 5 en 6 vwo naar huis, nadat het aantal besmettingen daar hard opliep.

Eerder deze week sloot het Pius X College in Bladel de deuren, nadat er zo'n 48 leerlingen en 13 medewerkers positief testten op het virus. Op de school zitten 2.265 leerlingen en ruim 300 medewerkers.

Slob: Als het écht moet, sluiten alle scholen

Tot nu toe sluiten scholen alleen als de GGD dat adviseert na een uitbraak of als de scholen daar zelf toe besluiten. Maar een landelijke sluiting is in het uiterste geval ook mogelijk, zei minister Arie Slob (Onderwijs) donderdag.

Slob zegt dat iedereen zich volledig inzet om de scholen open te houden. Op dit moment is er geen reden om van de huidige lijn af te wijken, zegt de minister. Hij benadrukt dat eerder dit jaar 2,5 miljoen kinderen thuis zaten.

Als iedereen op school zich aan de maatregelen houdt, zoals het handen wassen, afstand houden en thuisblijven bij klachten, dan kan de onderwijssector dit volhouden, zegt hij.