De Nederlander Peter P. is vrijdag vrijgesproken van het doden van zijn echtgenote Durdana de Bruijn (54) op hun zeilboot voor de kust van Colombia in 2015. De man heeft altijd verklaard dat overvallers haar hebben gedood en de rechtbank in Utrecht vindt dit verhaal aannemelijk.

Zo zijn er inderdaad spullen van de boot verdwenen en heeft de man al die tijd dezelfde verklaring afgelegd.

Het echtpaar was al jaren samen op reis met hun boot genaamd de Lazy Duck. In september 2015 gingen ze voor anker voor het Colombiaanse eiland Isla Grande.

P. verklaarde dat ze op de dag van de dood van zijn vrouw, 19 september, wat spelletjes hebben gespeeld en drankjes dronken. "Durdana ging eten maken - avocado's - en ik ging naar de wc. Plots hoorde ik haar schreeuwen", aldus de man. Hij zei dat hij in de wc werd vastgehouden en dat hij De Bruijn later dood aantrof.

De advocaat van P. en de man zelf hekelden tijdens de zitting het gebrekkige handelen van de autoriteiten in Colombia. Zo heeft de man een verklaring moeten afleggen zonder dat er een tolk aanwezig was en is een bijtwond op zijn hand niet goed op beeld vastgelegd. Later kon niet meer onderzocht worden of deze afkomstig was van De Bruijn of van een van de overvallers, zoals P. zelf verklaarde.

OM eiste acht jaar cel tegen P.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden acht jaar cel en zei dat niet overvallers, maar P. zelf zijn vrouw had omgebracht. Dit zou volgens het OM gebeurd kunnen zijn in een opwelling tijdens een ruzie. De officieren van justitie wezen erop dat er geen sporen van onbekenden waren gevonden.

De rechtbank zegt echter dat deze sporen er wel geweest konden zijn, maar dat het tropische klimaat ervoor heeft gezorgd dat ze niet veiliggesteld konden worden.

Nederland heeft verzocht de vervolging over te nemen, waar Colombia mee akkoord is gegaan.