De beelden van een feestende menigte op een overdekt terras op het Plein in Den Haag van woensdagavond waren "een momentopname", zegt een medewerker van het restaurant Luden donderdag in een reactie op de commotie die daarover is ontstaan.

Op het terras werd uitbundig feestgevierd vlak voor het moment dat de horeca vier weken lang de deuren gesloten moet houden. Politici, onder wie burgemeester Jan van Zanen van Den Haag, spraken er schande van.

"Er was één moment waarop iedereen ging staan, bij het slotnummer. Daar zijn beelden van gemaakt en die gingen vervolgens de wereld over. Daarvoor ging alles gewoon goed", zegt de restaurantmedewerker in gesprek met NU.nl. Ze laat weten dat het restaurant mogelijk later op donderdag met een officiële reactie zal komen.

Restauranteigenaar John Prins zegt tegen Omroep West dat hij de reacties wat overtrokken vindt. Hij weerspreekt dat de politie en handhavers het feest hebben beëindigd, zoals de gemeente Den Haag beweert. "Ik heb om 21.30 uur zelf de muziek uitgezet. Ik neem altijd mijn verantwoordelijkheid, maar ik ben geen politieagent en ik kan geen boetes uitdelen", zegt Prins. "In video's is te horen dat wordt gezegd: 'Blijf zitten, blijf zitten.'"

44 Cafégangers vieren feest in Den Haag vlak voor sluiting horeca

Burgemeester overweegt stappen te ondernemen

Van Zanen laat donderdagochtend via zijn woordvoerder weten dat onderzocht wordt wie er stonden te feesten en hoe het zover heeft kunnen komen. Ook overweegt de gemeente stappen te ondernemen. "Feit is hoe dan ook: er stonden mensen, ze schreeuwden en zongen. De 1,5 meter afstand moest ook voor 22.00 uur in acht genomen worden, dus dit kon niet", aldus de zegsman.

De Haagse burgemeester liet woensdagavond in een reactie weten het feestgedruis "volstrekt onverantwoord" te vinden. "Deze mensen hebben lak aan hardwerkende medewerkers in de zorg en patiënten die op de intensive care liggen of wiens operatie nu wordt uitgesteld."

"Natuurlijk willen mensen weer feesten, maar door dit soort egoïstisch gedrag duren de maatregelen alleen maar langer. Zo raak je jezelf, anderen en ondernemers ook alleen maar harder", zei de burgemeester van Den Haag.