Een man is afgelopen week besmet met het westnijlvirus. De man is niet recent in het buitenland geweest en heeft het virus "mogelijk in de regio Utrecht opgelopen door een muggenbeet", meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) donderdag. Het is de eerste keer dat het virus is gevonden bij een persoon die het in Nederland heeft opgelopen.

Het westnijlvirus komt voor onder vogels en wordt overgebracht door muggen, die zich voeden via de besmette vogels. Vervolgens besmetten de muggen weer andere vogels.

Mensen kunnen ziek worden van het virus, maar spelen bij de verspreiding ervan geen rol. "Het virus wordt niet van mens naar mens of van mens naar dier overgebracht."

De meeste mensen worden niet ziek van een infectie. Volgens het RIVM krijgt 80 procent helemaal geen klachten en ervaart de rest milde symptomen. "Wel kan ongeveer 1 procent van de mensen die worden besmet een ernstige neurologische ziekte krijgen, zoals een hersenontsteking."

Een infectie met het virus werd al eerder vastgesteld bij mensen in Nederland, maar zij werden in het buitenland besmet. In de zomer werd voor het eerst in Nederland een vogel gevonden die besmet was met het westnijlvirus.

Het RIVM wijst erop dat het muggenseizoen ten einde loopt en dat de kans op besmetting minimaal is.