Donderdag laat de zon zich zien. Alleen in Limburg en op de Wadden is nog steeds kans op een enkele bui. Het wordt maximaal 12 graden en er staat een soms stevige noordoostenwind.

In het zuidoosten is het overdag bewolkt met soms wat lichte regen of motregen. In de rest van het land blijft het droog en komt de zon soms door, maar de bewolking neemt in de loop van de middag wel toe.

Het is vrij koud voor de tijd van het jaar met in de middag maximaal 12 graden.

Er staat een matige noordoostenwind die in het Waddengebied vrij krachtig kan zijn.

Na donderdag blijft het overwegend droog met wolkenvelden. De zon laat zich opnieuw regelmatig zien. Het blijft vrij koel met een gemiddelde temperatuur van ongeveer 11 graden.

