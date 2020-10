De aanhoudende protesten voor de Tweede Kamer zijn "zeer intimiderend" voor parlementsmedewerkers en Kamerleden, zegt voorzitter van de Tweede Kamer Khadija Arib. Zij vroeg de Haagse burgemeester Jan van Zanen vrijdag in een brief "met het oog op de veiligheid" de protesten meer over de stad te verspreiden.

In de afgelopen weken demonstreren steeds vaker tegenstanders van de coronamaatregelen en coronawet op het Plein voor de Tweede Kamer.

Arib benadrukt dat het demonstratierecht een "groot goed is en stevig is verankerd in onze grondwet". "Maar hoewel de demonstraties veelal vreedzaam zijn, gaan er steeds meer gepaard met geschreeuw richting Kamerleden, die soms ook fysiek worden aangeklampt", aldus de Kamervoorzitter.

De onveilige situaties die hierdoor ontstaan, hebben volgens Arib een "grote impact" op medewerkers en leden van de Tweede kamer. Zij moesten in de afgelopen weken steeds zoeken naar alternatieve uitgangen of naar buiten begeleid worden.

De Kamervoorzitter vraagt burgemeester Van Zanen daarom opnieuw "kritisch te kijken" naar het aantal demonstraties in de directe omgeving van de Tweede Kamer. Demonstraties zouden volgens haar beter over de stad verspreid kunnen worden, zoals op het Malieveld of de Koekamp.

Arib stelt dat de Haagse burgemeester tijdens een gesprek op 29 september heeft gezegd de zorgen van de Kamer te delen, maar daar geen concrete acties aan te verbinden.

Omtzigt bedreigd voor de Tweede Kamer

Voor de deuren van de Tweede Kamer demonstreerden in de afgelopen tijd honderden mensen van verschillende actiegroepen, waaronder Viruswaarheid (voorheen bekend als Viruswaanzin). Het gaat daarbij zowel om mensen die bezorgd zijn over de coronamaatregelen, maar ook om aanhangers van complottheorieën.

Vorige maand arresteerde de politie een 26-jarige man uit Heerlen, omdat hij CDA'er Pieter Omtzigt tijdens een demonstratie hinderde en met de dood bedreigde. Arib heeft vervolgens aangifte gedaan. Sommige van de demonstraties zijn ontbonden, omdat ze niet van tevoren waren aangekondigd. Hierbij zijn tientallen mensen aangehouden.

Van Zanen: Protest wordt niet zomaar beëindigd

In een reactie zegt Van Zanen dat demonstreren "een grondrecht is" en dat de beslissing om een demonstratie te beëindigen of verplaatsen "niet lichtzinnig" wordt genomen, aldus NOS.

Volgens hem zijn er al maatregelen genomen, zoals de verplaatsing van onaangekondigde demonstraties naar het Malieveld. Ook moeten demonstraties statisch zijn, wat betekent dat betogers zich niet mogen verplaatsen.