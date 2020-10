Tegen twee mannen die worden verdacht van voorbereidingen op het plegen van een terroristische aanslag in Nederland en deelname aan een terroristische organisatie, zijn celstraffen van negen en zeven jaar cel geëist. Een politiebureau in Rotterdam was mogelijk een doelwit. In onder meer een chat werd daarover gesproken en ook een foto van bureau De Veranda gedeeld.

Met hun aanhouding is veel kwaad voorkomen, zei de officier van justitie woensdag in de rechtbank in Rotterdam.

Ahmed B. en Mouad M. werden in juni 2018 opgepakt nadat informatie was onderschept die zou duiden op de voorbereidingen op een aanslag met wapens en explosieven. Tegen B. is de hoogste straf geëist, omdat hij ook een straatroof op zijn geweten zou hebben.

B. zou contact hebben gehad met "een zuster" die wel een bomgordel wilde dragen. Ook zijn internetpagina's van IS bezocht. Daarop stonden instructies voor een aanslag met een vrachtwagen. De in Marokko geboren mannen zitten sinds hun aanhouding in de cel.

De mannen ontkennen dat ze een aanslag wilden plegen. Volgens hen ging het alleen om stoerdoenerij. De foto van het politiebureau was slechts een toeristische foto, zei B.