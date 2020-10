De politie heeft een 38-jarige Amsterdammer opgepakt op verdenking van het ernstig mishandelen van een buschauffeur na een discussie over het niet dragen van een mondkapje. De buschauffeur werd vorige week geslagen, getrapt en gebeten en raakte buiten bewustzijn.

De politie kan op dit moment nog geen verdere informatie over de verdachte geven.

De buschauffeur had de man de toegang tot de bus ontzegd, omdat hij geen mondkapje droeg. Na een woordenwisseling werd de 67-jarige chauffeur aangevallen. Beelden van de mishandeling zijn op internet verschenen.

"Met de buschauffeur gaat het naar omstandigheden gelukkig beter, maar het incident heeft wel een enorme impact op hem gehad", zo laat de politie weten. Hij heeft een hersenschudding, gekneusde ribben en een gehavend gezicht en gebit opgelopen.

Vorige week vrijdag is een buschauffeur in het Noord-Brabantse Dongen ook mishandeld door een passagier die geen mondkapje wilde dragen. De vrouw moest zich laten behandelen bij een huisartsenpost. Dinsdag is in dit onderzoek een 43-jarige verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats opgepakt.