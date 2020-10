De veertigjarige man die in maart van dit jaar in Zwolle werd opgepakt en daarbij het leven liet, kwam te overlijden door een overdosis drugs en niet door politiegeweld. Het geweld dat bij zijn aanhouding is gebruikt was daarnaast "noodzakelijk en proportioneel", zo oordeelt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag.

Agenten hadden de man, die in verwarde toestand verkeerde, met behulp van omstanders tegen de grond gewerkt.

Op beelden was te zien dat een agent een schoen op zijn wang drukte om hem in bedwang te houden, wat zorgde voor ophef. De naam van de man, Tomy Holten, werd dan ook in sommige gevallen in één adem genoemd met die van de Amerikaanse George Floyd, die omkwam door politiegeweld.

In het geval van Holten zijn geen strafbare feiten vastgesteld, zo meldt het OM nu. De man viel mensen lastig bij een supermarkt. Zo stapte hij plots bij iemand in de auto en zou hij geschreeuwd hebben.

"Toen de politie kwam, was de man niet goed aanspreekbaar. Hij vertoonde heel onrustig, verward gedrag en greep op een enig moment naar het koppel van een van de agenten, waar het dienstwapen zich bevindt.", aldus het OM.

OM: Man beet in been agent

Agenten hebben hem tegen de grond gewerkt, maar hierop beet hij in een been van een van hen. Met een voet op de wang probeerden ze te voorkomen dat hij opnieuw zou bijten. Uit sectie is gebleken dat dit echter niet voor letsel heeft gezorgd en dat ook op andere plekken van zijn lichaam geen zodanige druk is uitgevoerd dat hij hieraan kon zijn overleden.

"Wel is een dodelijke concentratie amfetamine aangetroffen in het bloed van de arrestant. Het ontregelde gedrag dat de man vertoonde, heeft volgens de onderzoekers kenmerken van een 'geëxciteerd delier', een hevige, regelmatig fataal verlopende reactie op drugs", legt het OM uit.

Niemand zal dan ook strafrechtelijk worden vervolgd.