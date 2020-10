Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag in de zaak tegen Richard R. een bericht besproken dat erop zou kunnen duiden dat advocaat Leon van Kleef de criminele organisatie van R. heeft voorzien van informatie over een strafzaak toen er nog beperkingen op zaten. De raadsman noemt dit onzin en spreekt van stemmingmakerij.

Het gaat om een bericht dat is aangetroffen op een iPhone van Issam B., een vermeend lid van de criminele organisatie van R., beter bekend als 'Rico de Chileen'. B. zou een bericht van Muhammed S. hebben doorgestuurd aan R.

In het Marengo-proces werd de suggestie gewekt dat de raadsman informatie zou hebben verstrekt aan de criminele organisatie van Ridouan T. S., een cliënt van Van Kleef, doet zich in berichten voor als iemand die via de advocaat gevoelige informatie kan verkrijgen.

Diezelfde S. laat op 5 november 2015 weten van "Leon" informatie te hebben gekregen over het onderzoek naar de liquidatiepoging op Peter 'Pjotr' R. Die man overleefde op 5 november 2015 ternauwernood een aanslag op zijn leven in Diemen.

"Broer Leon zegt dat het er duidelijk op lijkt dat de politie dit heeft laten gebeuren!", aldus het bericht. "Maar ze houden nog alles achter! Deze brief is via een contact van hem bij hem gekomen en deze brief was alleen voor die rechter-commissaris bestemd! Die brief is vernietigd! Ze (de schutters, red.) hebben een grote kans op een veroordeling, zoals hij het nu al ziet 12 tot 15 jaar mits er meer kan worden gelinkt. Als hij meer info ergens los kan trekken, dan meldt hij mij direct! Hermano (Richard R., red.) heeft een telefoon laten droppen bij hem, maar geen oplader zegt hij."

Justitie noemt bericht relevant voor onderzoek

Het OM zegt dat dit bericht relevant is, "omdat er blijkbaar door Leon zes dagen na de poging tot liquidatie, terwijl de aangehouden verdachten in beperkingen zaten, informatie wordt verstrekt aan S.", aldus de officier van justitie.

Dat de informatie blijkbaar interessant voor R. was, is volgens het OM een aanwijzing dat 'Rico de Chileen' betrokken is geweest bij de voorbereiding van de liquidatiepoging op Peter R. in Diemen. Crimineel Naoufal F. is veroordeeld voor betrokkenheid bij deze moordpoging en is volgens justitie een belangrijk lid van de criminele organisatie van Richard R.

Van Kleef wijst op gevaar

Van Kleef zegt in een reactie "niet meer verbaasd te zijn dat het OM dit bericht (van S., red.) zonder context in het dossier dropt". Volgens de raadsman is het onderdeel van een "gecoördineerde aanval" op Ficq & Partners, het advocatenkantoor waar hij deel van uitmaakt.

"Ik noch iemand anders van ons kantoor heeft iemand bijgestaan in het onderzoek naar de moordpoging op Pjotr, dus hoe moet ik dan aan informatie zijn gekomen?", vult Van Kleef aan.

Van Kleef benadrukt dat de rechtbank in de zaak-Marengo erop heeft gewezen dat er voorzichtig moet worden omgesprongen met dit soort berichten, omdat het de vraag is of er wel de waarheid wordt gesproken.