De rechtbank in Den Haag heeft woensdag een negentienjarige man veroordeeld tot twee jaar jeugd-tbs voor het insteken op zijn familie met fatale afloop begin dit jaar. Tariq C. is niet strafbaar omdat zijn daden voortkwamen uit een stoornis.

De rechtbank besloot het jeugdstrafrecht toe te passen op C. en hem een zogenaamde PIJ-maatregel (jeugd-tbs) op te leggen, zodat hij kan worden behandeld. De maximumduur van een PIJ-maatregel is twee jaar, wat indien nodig verlengd kan worden.

C. was in de nacht van 22 op 23 februari met zijn twee neven aan het gamen op zijn kamer aan de Robijnstraat in Alphen aan den Rijn. C. had al langer last van waanideeën en raakte in paniek toen hij zijn slaapkamer verliet.

Hij hield zich al een tijdje bezig met kwantummechanica en zag het als een manier om in de hemel te komen. C. zou hierbij een belangrijke rol spelen. Maar hoe meer hij erover vertelde, hoe meer het gevoel hem bekroop dat mensen hem niet meer nodig zouden hebben om daadwerkelijk in de hemel te komen.

Paniek monde uit in angst

Die paniek monde die nacht in februari uit in de angst dat mensen hem wilden doden. Hij besloot een mes te pakken en viel zijn beide neven aan. Zijn zestienjarige neef wist nog buiten te geraken, maar bezweek daar aan zijn verwondingen. De negentienjarige neef vluchtte naar de kamer van de moeder van C.

C. wist die kamer binnen te dringen en viel ook zijn moeder aan. De negentienjarige neef rende naar buiten en toen C. hem achterna ging, viel hij een toevallige voorbijganger van zeventien jaar aan. Toen de man weer bij zinnen kwam, belde hij zelf de politie.

"De man heeft de nabestaanden en de slachtoffers onmetelijk veel leed aangedaan, maar zijn familie begrijpt dat de steekpartij de man niet kan worden verweten en behandeling noodzakelijk is", aldus de rechter. "De rechtbank spreekt over een uiterst trieste geweldsexplosie die voor alle betrokkenen levenslang voelbaar en traumatisch is."