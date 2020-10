De politie is dinsdag laat op de avond met groot materieel uitgerukt naar het Beatrixpark in de Utrechtse wijk Lunetten. Twee vrouwen werden benaderd door een man die mogelijk eerder vrouwen belaagde.

De vrouwen hebben het noodnummer gebeld, waarop agenten met groot materieel uitrukten. Er werden onder meer honden en een helikopter ingezet, maar de verdachte is uiteindelijk niet aangetroffen.

De man zou geschrokken zijn toen de vrouwen 112 belden. De politie noemt het een goede zaak dat het tweetal meteen alarm geslagen heeft. "Of de persoon betrokken was bij de eerdere strafbare feiten, weten we niet. We zitten momenteel boven op de zaak."

In de omgeving tussen Lunetten en Hoograven zijn eind vorige maand meerdere vrouwen lastiggevallen. Zo werd een van hen vastgegrepen en is ook een vrouw mishandeld. De politie adviseert vrouwen om bij voorkeur samen te fietsen in het gebied.