Agenten hebben het idee dat ze onvoldoende voorbereid zijn in het omgaan met psychische problematiek, blijkt woensdag uit een enquête van Trouw en de Groene Amsterdammer, uitgevoerd door onderzoeksplatform Investico. Drie kwart van de agenten zou zich geregeld machteloos voelen tijdens een confrontatie met verward gedrag.

In de enquête, die onder duizend agenten werd afgenomen, werd expliciet gevraagd naar de omgang met mensen met verward gedrag bij wie de politie ook psychische problematiek vermoedt. Van de ondervraagde agenten gaf 65 procent aan onvoldoende kennis te hebben om met deze mensen om te gaan.

Drie op de vier agenten zei meerdere keren te hebben meegemaakt een situatie niet meer onder controle te hebben na in aanraking te zijn gekomen met iemand met verward gedrag. Ze werden bijvoorbeeld aangevallen, of de persoon bracht zichzelf ernstige schade aan.

Meer dan de helft van de agenten ziet zich soms genoodzaakt geweld te gebruiken tegen een persoon die verward en agressief gedrag vertoont. "Velen" missen een stroomstootwapen als alternatief voor de pepperspray en het vuurwapen.

Nationale Politie herkent zorgen van collega's

De Nationale Politie zegt tegen Trouw de "zorgen van de collega's" te herkennen. Er zou gewerkt worden om er in de opleiding meer aandacht aan te besteden.

"Dat we kwetsbare mensen zo behandelen, daarvan zeggen alle agenten: dit kan niet", reageert Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond in Trouw. "Met mensen uit de ggz zijn we bezig om in de opleiding meer aandacht te besteden aan wat agenten kunnen doen bij deze groep, zodat we geweld kunnen voorkomen."

Struijs vindt echter ook dat de politie nu geconfronteerd wordt met een maatschappelijk probleem dat niet bij hen thuishoort. "De mate waarin wij dit tegenkomen, past niet binnen een democratische beschaving."