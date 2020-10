Alle cafés, restaurants en coffeeshops in Nederland moeten woensdag de deuren sluiten, meldt premier Mark Rutte dinsdag op een persconferentie. Ook mag er in heel Nederland na 20.00 uur geen alcohol meer verkocht worden.

Tevens geldt er vanaf woensdag een verbod op het nuttigen van alcohol in de openbare ruimte.

Het is nog wel mogelijk om eten bij restaurants af te halen. Ook bij coffeeshops mogen vanaf woensdag alleen nog maar producten worden afgehaald. De afhaalloketten van de coffeeshops sluiten om 20.00 uur.

Premier Rutte zegt in de persconferentie dat het aantal besmettingen in de horecagelegenheden weliswaar relatief klein is, maar dat het bezoeken van de horeca wel tot veel contactmomenten leidt. Hotels mogen overigens wel open blijven.

De aangekondigde maatregelen zijn volgens minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in ieder geval voor vier weken nodig. Na twee weken wordt de situatie opnieuw bekeken en kunnen de maatregelen versoepeld of verder aangescherpt worden.

In een reactie zegt Koninklijke Horeca Nederland (KHN) het "onbegrijpelijk" te vinden dat er geen overleg met de sector is geweest, waar volgens de brancheorganisatie "ongeloof, frustratie en verdriet" heerst. KHN roept het kabinet dan ook op de getroffen ondernemers financieel tegemoet te komen door middel van aanvullingen op het huidige steunpakket.