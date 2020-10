De rechtbank in Haarlem heeft dinsdag laten weten dat het schaduwen van advocaten Nico Meijering en Leon van Kleef in Dubai niet van belang is in de liquidatiezaak waar verdachte Khalid J. in terechtstaat. Het was J. met wie de raadslieden in Dubai een ontmoeting hadden.

Van Kleef is de advocaat van J. en eiste een nader onderzoek naar de schaduwactie in juni 2019. Zijn cliënt werd begin dit jaar aangehouden en zijn arrestatie kan volgens Van Kleef niet los worden gezien van het volgen van zijn persoon en kantoorgenoot Meijering.

Beide raadslieden werden in opdracht van de Nederlandse justitie gevolgd, omdat ze mogelijk een ontmoeting hadden met de toen nog voortvluchtige Ridouan T. Ze hadden echter met J. afgesproken.

Volgens de rechtbank was het Openbaar Ministerie (OM) in deze zaak, die de naam Himalaya draagt, niet op de hoogte van de politieactie in Dubai.

"Bovendien heeft de observatie om de verblijfplaats van Ridouan T. te achterhalen in juni 2019 plaatsgevonden, terwijl Khalid J. in de megazaak Himalaya op 1 oktober 2019 als verdachte is aangemerkt", aldus de rechter. "De met de opsporing belaste ambtenaren hadden toen geen weet van zijn verblijf in Dubai."