Het tekort aan virusremmer remdesivir lijkt voorlopig te zijn opgelost. Afgelopen weekend is er een levering uit een deal van de Europese Unie in Nederland aangekomen en naar verwachting worden er binnenkort nog meer doses geleverd, zegt het ministerie van Volksgezondheid dinsdag in gesprek met NU.nl.

De levering bevat genoeg remdesivir om driehonderd patiënten te helpen, aldus een woordvoerder. Volgens hem komen "tientallen" mensen per dag in aanmerking voor een behandeling met het medicijn.

Fabrikant Gilead, bij wie de Europese Commissie het medicijn inkoopt, zegt snel meer te kunnen leveren en aan de verwachte vraag voor de langere termijn te kunnen voldoen.

Vorige week werd duidelijk dat ziekenhuizen nog maar moeilijk aan remdesivir konden komen vanwege een wereldwijde run. Remdesivir, oorspronkelijk bedoeld om hepatitis C en ebola te bestrijden, is het eerste geneesmiddel dat het Europese medicijnagentschap (EMA) onder voorwaarden heeft goedgekeurd voor de behandeling van COVID-19.

De Europese Commissie heeft namens de EU-landen een aankoopcontract voor de levering van remdesivir onderhandeld en afgesloten met fabrikant Gilead. De driehonderd doses van afgelopen weekend werden aangekocht, betaald en verdeeld door de Europese Commissie via het Europese Instrument voor Noodhulp, dat wordt ingezet bij crisissituaties.

Bij de volgende leveringen doet de Europese Commissie alleen het voorbereidende werk: zodra het contract is ondertekend, is het aan de lidstaten om hun bestellingen rechtstreeks bij de producent aan te kopen.

In Nederland wordt remdesivir in principe alleen gebruikt bij coronapatiënten met ademhalingsproblemen die op een verpleegafdeling van een ziekenhuis liggen.