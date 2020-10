Het Pius X-College in het Noord-Brabantse Bladel sluit tijdelijk de deuren nadat 48 leerlingen positief getest zijn op het coronavirus. Onder het personeel zijn dertien positieve tests gemeld, meldt het Brabants Dagblad dinsdag.

De school gaat vanaf donderdag dertien dagen dicht. "Ik vind het heftig om te doen, maar eigenlijk ook weer niet. Het gaat om de gezondheid van ons allen", zegt rector-bestuurder Maarten de Veth in gesprek met de krant. Volgens hem loopt het aantal positieve tests nog steeds op.

De GGD doet vanwege de drukte geen bron- en contactonderzoek in de regio, waardoor het onduidelijk is waar de besmettingen plaatsvinden. Uit een analyse van de school zelf blijkt echter dat het "niet onmogelijk" is dat het virus ook wordt overgedragen binnen de schoolmuren.

Het Pius-X-College is met 2.265 leerlingen een van de grootste middelbare scholen in de regio. Tijdens de sluitingsperiode gaat de school over op online onderwijs.