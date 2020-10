In het hele land, maar vooral in het westen, gaat dinsdag lichte regen vallen. Later op de dag klaart het op de meeste plekken op. De temperatuur blijft schommelen rond de 12 à 13 graden.

De ochtend begint met het in het oosten enkele opklaringen. Lokaal kan daar een mistbank ontstaan. In de rest van het land is het bewolkt en vooral in het westen kan er volgens Weerplaza (mot)regen vallen.

In het oosten breekt af en toe de zon door. Inwoners van Zeeland krijgen pas tegen de avond te maken met droge periodes.

De komende dagen zullen zon en wolkenvelden elkaar afwisselen en kan hier en daar een spat regen vallen.

