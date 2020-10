Advocaat Gerald Roethof heeft maandag betoogd dat zijn cliënt Jos B. vrijgesproken moet worden in de zaak-Nicky Verstappen. Er is onvoldoende bewijs dat het kind is misbruikt en door een misdrijf om het leven is gekomen, laat staan dat zijn cliënt er iets mee te maken heeft, zo bracht hij naar voren in zijn pleidooi.

De verdediging van de inmiddels 57-jarige B. heeft bij elk onderdeel van de tenlastelegging van het Openbaar Ministerie (OM) vraagtekens gezet, beginnend bij de ontvoering uit het zomerkamp.

Zo wijst Roethof erop dat de meer dan dertig kinderen of de kampleiders wel iets gemerkt moesten hebben als Nicky met geweld was meegenomen. "Het meest aannemelijke scenario is dat Nicky is weggelopen", zo zegt de advocaat, verwijzend naar een ruzie tussen Nicky en een ander kind die een dag eerder plaatsvond.

Dat er ook geen doodsoorzaak aan te wijzen is en dat het niet zeker is of Nicky is misbruikt, vindt de advocaat ook tekenend voor de zaak. "Er zijn geen sporen van een worsteling gevonden. Een elfjarige jongen laat zich niet zomaar misbruiken. Die gaat vechten", zo vat hij samen.

DNA van B. is gevonden op het ondergoed van Nicky, maar het gaat niet om sperma of schaamharen. Daarbij, zo schetst de advocaat, kan er sprake zijn geweest van contaminatie. "Pakken, aanraken, terugleggen. Op die manier ging het gewoon", zo zegt Roethof over de wijze waarop met spullen op de plaats delict is omgegaan.

187 Jos B.: 'Ik heb jaren met een geheim rondgelopen'

Roethof: 'Bij twijfel spreekt u vrij'

Roethof haalt daarbij aan dat het DNA van zijn cliënt niet op het onderlichaam of rond de mond van het kind is gevonden, wat je wel zou verwachten als je de lezing van het OM volgt.

De officieren van justitie zetten vorige week uiteen dat ze denken dat het kind is misbruikt en gesmoord, en eisten vijftien jaar cel en tbs met dwangverpleging.

"Bij twijfel spreekt u vrij", zo zegt Roethof tegen de rechtbank. Vrijdag is de laatste dag van de inhoudelijke behandeling. Een datum van de uitspraak is nog niet bekend.