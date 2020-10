De rechtbank van Amsterdam heeft Shehzad H. negen jaar cel opgelegd voor het laten ontvoeren van zijn inmiddels zesjarige dochter Insiya naar India in 2016. De man bevindt zich nog steeds samen met het meisje in dat land.

De neef van H., Imran S., kreeg vier jaar cel opgelegd als een van de uitvoerders van de ontvoering. S. was degene die Insiya op de dag van de ontvoering uit het huis meenam naar de al klaarstaande auto. Beide mannen zijn bij verstek veroordeeld.

Het destijds tweejarige meisje werd op 29 september 2016 met veel geweld weggenomen uit het huis van haar oma in Amsterdam. In 2019 oordeelde de rechtbank dat zes personen in opdracht van H. en tegen betaling het meisje hebben weggenomen. Zij kregen straffen tot ruim vier jaar opgelegd. Vijf van hen zijn in hoger beroep gegaan.

Insiya verblijft nog steeds in India. Haar moeder vertelde bij de behandeling van deze zaak emotioneel haar dochter al vier jaar niet te hebben gezien. "De grote vraag blijft of ik haar ooit terug ga zien", aldus de vrouw die zegt dat alle rechtsmiddelen inmiddels op zijn.

Rechtbank: Gezin kapotgemaakt

"Vader en neef maakten samen met de andere verdachten een gezinsleven kapot", aldus de rechtbank. "Door Insiya met geweld mee naar India te nemen, plaatste de vader zijn eigen welzijn boven dat van zijn kind en dat van haar moeder. Bovendien frustreert de vader sinds september 2019 vrijwel elk contact tussen Insiya en haar moeder."

De vrouw vecht al jaren voor haar recht om Insiya te zien en is al verschillende malen in het gelijk gesteld. In maart van dit jaar oordeelde het gerechtshof in Amsterdam dat H. definitief geen gezag meer over het kind heeft.