Als afsluiting van dit onderdeel van zijn pleidooi haalt Roethof wat zaken aan waarin de doodsoorzaak van het slachtoffer ook onduidelijk was. Zo was er een zaak in Breda waarin een verdachte bekende zijn vriendin te hebben gewurgd. Dit leidde alsnog tot vrijspraak, omdat de doodsoorzaak niet duidelijk was, zo legt Roethof uit. Er volgde ook vrijspraak in een zaak bij het hof Arnhem-Leeuwarden, waarin iemand een slachtoffer bij een beroving een middeltje had toegediend. Het slachtoffer overleed, maar het was niet duidelijk waaraan.