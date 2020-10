In Nederlandse sloten, rivieren, plassen en meren komt per jaar naar schatting 190 ton aan medicijnresten terecht, blijkt maandag uit een rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en onderzoeksinstituut Deltares, ingezien door Trouw.

Dat is een flink grotere hoeveelheid dan uit eerder onderzoek bleek: in 2016 werden de hoeveelheid medicijnresten in het Nederlandse oppervlaktewater geschat op 140 ton per jaar in een rapport van het RIVM (pdf).

Dat deze hoeveelheid is gestegen, komt niet omdat er wezenlijk meer medicijnen worden gebruikt, zegt Caroline Moermond van het RIVM tegen Trouw. "Er is meer gemeten, we hebben dus meer gegevens over normoverschrijdingen."

In 2017 en 2018 overschreed 14 procent van alle gemeten stoffen de norm. Van negentien verschillende stoffen werd een grotere hoeveelheid in het water gemeten dan volgens de risicogrens is toegestaan.

"We hebben in Nederland het beste drinkwater ter wereld, maar het kost steeds meer moeite om medicijnresten uit de bronnen te halen", zegt Moermond.

Verschillende initiatieven, waaronder betere filtermethoden bij waterzuiveringsinstallaties en het filteren van röntgencontrastmiddelen uit de plaszakken van ziekenhuispatiënten, moeten voorkomen dat de medicijnresten in water terechtkomen.

De 190 ton is een schatting, doordat het RIVM niet al het water in Nederland kan analyseren. Een deel van het oppervlaktewater wordt onderzocht, waarna het RIVM met rekenmodellen een schatting voor al het water formuleert.

Medicijnresten kunnen schadelijk zijn voor dieren en planten

De onderzoekers hebben alleen gekeken naar de hoeveelheid medicijnresten van voorgeschreven medicijnen, zoals pijnstillers, antibiotica en antidepressiva, in het oppervlaktewater. Deze stoffen komen onder meer door urine en douchewater in het rioolwater en komen zo in sloten, meren, rivieren en plassen terecht.

Van de voorgeschreven medicijnen is bekend in hoeverre ze worden afgebroken in het menselijk lichaam en in welke mate het rioolwaterzuiveringssysteem de stoffen uit het rioolwater filtert. Dit is niet bekend voor het gebruik van geneesmiddelen die niet in de apotheek te verkrijgen zijn.

Als de medicijnresten in het oppervlaktewater belanden, kunnen ze schadelijk zijn voor dieren en planten. In een Brits onderzoek werden hormoonverstoringen bij vissen vastgesteld, waardoor mannetjes 'vervrouwelijkten', schrijft de krant. Schade aan ecosystemen kan op lange termijn ook schadelijk zijn voor de mens.