Het is de hele week fris met temperaturen tussen de 11 en 14 graden. Vanaf dinsdag is er sprake van bewolking die soms tot regenbuien leidt. Toch komt af en toe ook de zon door en blijft het regelmatig droog.

Maandag is er afwisselend sprake van zon en buien. Op veel plekken blijft het echter ook droog. Het wordt gemiddeld 12 tot 14 graden en er staat een matige westenwind.

Dinsdag is er veel bewolking. Er trekt een depressie over het Verenigd Koninkrijk naar het zuiden die vooral in het westen van het land voor bewolking en mogelijk ook regen zorgt. Verder landinwaarts kan de zon doorbreken, maar over het algemeen is het ook daar overwegend bewolkt. Het wordt ongeveer 12 of 13 graden.

Woensdag draait de wind naar het noordoosten en klaart het op. Wel blijft het fris. Het is 12 of 13 graden, ondanks dat soms de zon schijnt.

Donderdag blijft de wind uit het noordoosten komen. Er is sprake van wolkenvelden, maar soms zijn er opklaringen. Mogelijk valt er wat regen, maar het kan ook bij wolkenvelden blijven. Het wordt in het hele land gemiddeld 11 of 12 graden, wat fris is voor de tijd van het jaar.

Vrijdag is het zo goed als droog. Er staat een stevige wind die nog steeds uit het noordoosten komt. Ook is er nog steeds sprake van bewolking. Deze is echter te dun voor neerslag. Ook in het weekend komt de wind uit het oosten. Het blijft bijna overal droog. In de middag is het gemiddeld zo'n 11 graden.

