Ondanks het advies maximaal dertig bezoekers in kerken toe te laten en niet te zingen, vinden er zondag in verschillende kerken in Nederland toch diensten plaats met meer dan dertig bezoekers en gezang.

In het Gereformeerde Gemeente Centrum in Barneveld zijn bij alle drie de diensten 400 tot 450 kerkgangers welkom, meldt Omroep Gelderland. De Christelijke Gereformeerde Kerk Barendrecht heeft 250 mensen per kerkdienst uitgenodigd en de meeste kerken in Urk laten zondag ongeveer 100 bezoekers per dienst toe.

Ook wordt er tijdens de diensten gezongen, hoewel het aantal zangmomenten is beperkt.

De kerk in Barneveld zegt bekend te zijn met het advies van maximaal dertig kerkbezoekers en zegt het te hebben overwogen. "Wij hebben een hele grote kerk. Een hoog gebouw, met goede ventilatie. Dat maakt het mogelijk meer mensen uit te nodigen", aldus een woordvoerder van de kerk.

Volgens de kerk in Barendrecht is er genoeg plek voor 250 bezoekers. "Wij blijven onder de huidige norm. Onze kerk heeft genoeg zitplaatsen voor de 1,5 meter", aldus de Christelijke Gereformeerde Kerk. In Barendrecht wordt bezoekers gevraagd een mondkapje op te doen bij het naar binnen en naar buiten gaan, binnen mogen de mondkapjes af.

Ook in Staphorst meer dan 30 bezoekers

Ook in Staphorst zijn enkele tientallen bezoekers bij elkaar gekomen in de Hersteld Hervormde Kerk, sommigen met mondkapjes. Vorige week zondag ontstond er ophef toen in de kerk bij drie diensten steeds zeshonderd bezoekers aanwezig waren, zonder mondkapjes. De kerk kondigde daarom zaterdag aan minder bezoekers toe te laten.

Naar aanleiding van de kerkdiensten in Staphorst spraken kerkelijke organisaties maandag met minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Daarna besloten zij dat kerken nog maximaal dertig bezoekers zouden ontvangen voor een dienst en het zingen zouden schrappen.

Het betrof echter een advies aan hun achterban, geen harde eis. Omdat vrijheid van godsdienst een grondrecht is, kan de overheid dit niet afdwingen.