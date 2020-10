Een 25-jarige man uit Sliedrecht is zondagochtend zwaargewond geraakt bij een vechtpartij aan de Middelrode in Rotterdam, laat de politie weten. Volgens de politie is zijn situatie 'zorgwekkend'.

De politie kreeg rond 5.40 uur een melding van een vechtpartij op de Middelrode. Bij het gevecht zouden zo'n tien personen betrokken zijn geweest.

Bij de vechtpartij is mogelijk een mes gebruikt. Agenten waren snel ter plekke, maar het gevecht was toen al voorbij.

Op straat werd een zeer zwaargewonde man buiten bewustzijn aangetroffen. De politie verleende direct eerste hulp aan het slachtoffer. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is zeer zorgwekkend.

De politie is direct een onderzoek gestart en is met getuigen in gesprek gegaan. Ook wordt er buurtonderzoek verricht en wordt gezocht naar eventueel beeldmateriaal van de vechtpartij of de betrokkenen.

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en of er daadwerkelijk gestoken is. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.