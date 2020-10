Bij een schietpartij aan de P.J. Troelstralaan in Schiedam is zaterdag een achttienjarige inwoner van Schiedam zwaargewond geraakt. Later op de dag meldde de vermoedelijke schutter, een 21-jarige man uit Vlaardingen, zich op het politiebureau. Hij is daarop aangehouden.

Het slachtoffer was volgens de politie niet aanspreekbaar en is in zorgelijke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het schietincident gebeurde even voor 13.30 uur.

Agenten konden een opstootje door geëmotioneerde omstanders snel sussen. Daarbij werd een 22-jarige Schiedammer aangehouden. Zijn rol bij het incident wordt nog onderzocht, meldt de politie.