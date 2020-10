Agenten hebben deze week een man aangehouden in Borssele omdat hij dertig envelopjes (ponypacks) cocaïne in zijn auto had liggen, meldt de politie zaterdag. Langs de kust van de Zeeuwse plaats spoelden afgelopen dinsdag bijna driehonderd pakketjes cocaïne aan, maar volgens de politie had de man de cocaïne niet van het strand geraapt.

De arrestant is overgebracht naar een gevangenis in Middelburg, meldt Politieteam Walcheren zaterdag op Facebook.

Het strand is sinds dinsdag afgezet. Desondanks trekt het strand volgens de politie al heel de week mensen uit heel Nederland "die hun geluk komen beproeven". Zo controleerden agenten eerder op zaterdag ook zes wandelaars, van wie er één werd aangehouden omdat hij geen geldige identiteitskaart bij zich had.

Twee anderen probeerden zich volgens de politie te verstoppen in de duinen toen agenten op het strand arriveerden. Zij kregen een boete omdat het verboden is om tussen het helmgras te lopen.

Op de ingetapete pakketjes die de politie dinsdag uit het water viste, waren afbeeldingen van verschillende dieren geplakt. Uit een test bleek dat de pakketjes cocaïne bevatten. De politie en de douane hielden het strand de rest van de week goed in de gaten.

Rectificatie: NU.nl meldde eerder ten onrechte dat de aangehouden man de cocaïne van het strand had geraapt.