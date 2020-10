Een buschauffeur in het Noord-Brabantse Dongen is vrijdagmiddag mishandeld door een passagier die geen mondkapje wilde dragen. De vrouw moest aan haar verwondingen behandeld worden in een huisartsenpost, aldus de politie na berichtgeving door BN DeStem.

Het incident gebeurde volgens de krant rond het middaguur aan de Mgr. Nolenslaan. De chauffeur had de dader erop aangesproken dat hij geen mondkapje droeg. Daarop zou hij haar verschillende keren in het gezicht hebben geslagen.

Ze moest per ambulance naar de ziekenhuispost worden gebracht. "Ze is heel ontdaan door wat er is gebeurd, dit is verschrikkelijk om mee te maken", aldus een woordvoerder van busmaatschappij Arriva tegen de krant.

Afgelopen dinsdag werd een 67-jarige buschauffeur in Amsterdam zwaar mishandeld door een passagier, die de toegang tot de bus geweigerd werd omdat hij geen mondkapje droeg. Kort daarop meldde koepelorganisatie OV-NL dat er iedere week 150 incidenten geregistreerd worden rond mondkapjes in het openbaar vervoer.